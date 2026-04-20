Neymars känga till Santos-supportrarna: ”Dra åt helvete”
Under söndagskvällen spelade Santos mot Fluminense i den brasilianska högstaligan.
Matchen förlorade Santos med 3-, till hemmasupportrarnas ilska. När storstjärnan Neymar lämnade planen efter matchen gjorde han det med fingrarna i öronen samtidigt som buropen ekade på Estádio Urbano Caldeira.
Nu går stjärnan till motattack.
”Dagen har kommit då jag måste förklara varför jag kliade mig i örat. Seriöst, ni går över gränsen. Det är sorgligt att behöva leva med detta! Ingen människa kan stå ut med detta”, skriver Neymar på Instagram.
I en intervju med brasiliansk media höll inte heller 34-åringen tillbaka orden.
– Jag höll för öronen, vad i helvete. Kan jag inte ens klia mig i örat nu? Dra åt helvete, sade han.
Santos befinner sig i skrivande stund på en 15:e-plats i tabellen och har endast en poäng ner till nedflyttningsplatserna.
