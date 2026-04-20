Neymars känga till Santos-supportrarna: ”Dra åt helvete”

I går förlorade Santos med 2-3 mot Fluminense.

Efter matchen gick Neymar ut från planen med fingrarna i öronen.

Nu rasar han mot sina egna supportrar.

Under söndagskvällen spelade Santos mot Fluminense i den brasilianska högstaligan.

Matchen förlorade Santos med 3-, till hemmasupportrarnas ilska. När storstjärnan Neymar lämnade planen efter matchen gjorde han det med fingrarna i öronen samtidigt som buropen ekade på Estádio Urbano Caldeira.

Nu går stjärnan till motattack.

”Dagen har kommit då jag måste förklara varför jag kliade mig i örat. Seriöst, ni går över gränsen. Det är sorgligt att behöva leva med detta! Ingen människa kan stå ut med detta”, skriver Neymar på Instagram.

I en intervju med brasiliansk media höll inte heller 34-åringen tillbaka orden.

– Jag höll för öronen, vad i helvete. Kan jag inte ens klia mig i örat nu? Dra åt helvete, sade han.

Santos befinner sig i skrivande stund på en 15:e-plats i tabellen och har endast en poäng ner till nedflyttningsplatserna.



