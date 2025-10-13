Officiellt: Duon återvänder – tar över Brage

Förra veckan sparkade IK Brage tränarna Janne Mian och William Bergendahl.

Nu står det klart att Jonas Björkgren och Lennart ”Kral” Andersson tar över som tränare.

Det meddelar superettan-klubben under måndagen.

Under lördagens förra veckan så sparkade IK Brage huvudtränarna Janne Mian och William Bergendahl efter att Brage förlorat sina fem senaste matcher.

Nu står det klart vilka som tar över. Jonas Björkgren och Lennart ”Kral” Andersson tar över som tränare och återvänder därmed till A-laget.

Jonas Björkgren var assisterande tränare i Brages A-lag under perioden 2008–2011 och Lennart ”Kral” Andersson var huvudtränare i IKB åren 2009–2011, då med Björkgren som assisterande tränare.

Sportchefen Ola Lundin ger sin syn på sin nya rekrytering.

– Vi har sökt ett ledarskap som på ett starkt och tydligt sätt ska driva laget den sista delen av säsongen, och är glada över att Kral och Jonas som vi känner väl tar sig an uppdraget. Tillsammans med Gustav (Källberg), Jonatan (Lundevall), Adrian (Engdahl) och övrig ledarstab har de redan börjat förberedelserna och genomför idag (måndag) sitt första pass med laget, säger Lundin i ett uttalande.