Officiellt: Lindholm Corner förlänger med Ljungskile

Lukas Lindholm Corner var en av nyckelspelarna bakom Ljungskiles avancemang förra säsongen.

Nu står det klart att 27-åringen förlänger sitt avtal med superettan-nykomlingen över 2026.

Foto: Bildbyrån

Ljungskile värvade Lindholm Corner inför säsongen 2023 och 27-åringen svarade för en stark fjolårssäsong i Ettan Södra. På 30 matcher noterades han för tolv mål och tio assist, siffror som gjorde honom till en av lagets främsta poängspelare.

På klubbens hemsida meddelar Ljungskile att parterna är överens om ett nytt kontrakt som sträcker sig över 2026.

– Det är väldigt glädjande att Lukas har valt att förlänga. Han har blivit en kulturbärare på Skarsjövallen, både på planen och i omklädningsrummet, säger Markus Svedin i fotbollsutskottet.

Han lyfter även fram Lindholm Corners fysiska spel, flexibilitet i offensiven och betydelse för gruppen.

Även spelaren själv är positiv till fortsättningen.

– Jag har varit med på både upp- och nedgångar i klubben och det känns fantastiskt att få fortsätta resan. Vi har ett ungt och ambitiöst lag och jag tror verkligen att vi kan vara konkurrenskraftiga, säger Lindholm Corner.