Officiellt: Liridon Kalludra klar för Ljungskile SK

Efter att ha lämnat IK Oddevold tidigare i vinter är Liridon Kalludra klar för en ny klubb.

Den rutinerade mittfältaren fortsätter i Superettan och har skrivit på för Ljungskile SK.



Liridon Kalludra stannar kvar i superettan. Ljungskile SK meddelar på sin officiella hemsida att 34-åringen ansluter till klubben efter att ha gått skilda vägar med IK Oddevold.

Nu väntar alltså ett nytt kapitel – i en klubb han tidigare representerat.

– Det var ett antal år sedan jag var här senast, men det känns fantastiskt att vara tillbaka. Man kan nästan säga att det var här allt började en gång, säger han och fortsätter:

– Det känns som att vi har något spännande på gång, med duktiga tränare som jag tror att jag kan lära mig mycket av. Dessutom passar spelfilosofin bra ihop med min, avslutar Kalludra.

Kalludra kom till Oddevold inför säsongen 2023 från norska Kristiansund BK och blev snabbt en nyckelspelare. Han var starkt bidragande till att klubben tog klivet upp i superettan och noterades totalt för åtta mål och nio assist på 53 matcher i serien under de två senaste säsongerna.