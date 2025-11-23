Officiellt: Melker Larsson lämnar FFF

Melker Larsson lämnar Falkenbergs FF efter fyra år i A-laget.

Den egenfostrade ytterbacken och klubben har gemensamt beslutat att gå skilda vägar när kontraktet löper ut.

Foto: Bildbyrån



Falkenbergs FF fortsätter att omforma truppen inför nästa säsong. Senaste spelaren att lämna är den egenfostrade ytterbacken Melker Larsson, 23, som går skilda vägar med klubben när kontraktet löper ut – ett beslut som tagits i samförstånd.

– Det är självklart vemodigt att lämna FFF efter fyra år i A-laget och hela min ungdomstid här. Men både jag och klubben känner att det är rätt läge för mig att söka en ny miljö för att fortsätta utvecklas. Jag har haft en rolig och lärorik tid i föreningen, med bra människor runt mig och ett lag jag trivts väldigt bra i, säger Larsson till klubbens hemsida.

Sportchef Andreas Jankevics lyfter fram Larssons betydelse under åren i klubben:

– Melker har bidragit mycket sedan han kom upp i A-laget. Vi är tacksamma för hans insatser och önskar honom all lycka framöver. Vi skiljs som vänner och hoppas våra vägar möts igen.

Larsson har gjort drygt 60 seriematcher för Falkenberg sedan sommaren 2021. Den här säsongen begränsades speltiden till tre inhopp i superettan.