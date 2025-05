Officiellt: ÖSK flyttar upp Victor Sandberg

Örebro SK går tungt i superettan.

Nu har man valt att lyfta upp 18-årige Victor Sandberg till A-laget.

– Detta har såklart alltid varit målet och nu gäller det att försöka steppa upp ytterligare, säger mittbacken till klubben.

Den 18-årige mittbacken Victor Sandberg har gått från att vara amatör till att bli professionell.



Detta då han, under måndagen, har skrivit på sitt första A-lagskontrakt och flyttas upp från Örebro SK:s akademi till A-laget. Avtalet är skrivet på tre år och det finns även en option på automatisk förlängning i det.



– Victor är en försvarsspelare som har flera spännande egenskaper. Han kommer behöva jobba stenhårt och utvecklas på alla fronter men med hans karaktär behöver vi knappast oroa oss för om han kommer vilja göra det jobbet. Det gläder mig att han redan har tagit kliv i sin utveckling och att han nu flyttas upp permanent till en miljö som förhoppningsvis kommer främja hans utveckling än mer, säger ÖSK:s sportchef Enes Ahmetovic i ett uttalande.



Sandberg har varit i Örebro SK sedan fyra år tillbaka, då han bytte till ÖSK ungdom. Hans debut för klubben kom år 2023, då han som 16-åring fick hoppa in borta mot AFC Eskilstuna i superettan.



– Det känns superkul att äntligen bli en del av laget på riktigt och dialogen med ledarstaben har varit bra och tydlig hela vägen. Detta har såklart alltid varit målet och nu gäller det att försöka steppa upp ytterliggare. Att först komma in i gruppen på ett bra sätt och göra det så bra som möjligt på träning för att sedan försöka utmana om en plats i startelvan på långsikt, säger 18-åringen till klubben.

