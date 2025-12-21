Officiellt: ”Tufa” ny huvudtränare i IFK Värnamo

IFK Värnamo har gjort sitt val av ny chefstränare.

Srdjan ”Tufa” Tufegdžić tar över laget inför klubbens spel i superettan.



Efter nedflyttningen från allsvenskan och Arne Sandstøs avsked har IFK Värnamo nu presenterat sin nya huvudtränare.



Det blir 45-årige Srdjan ”Tufa” Tufegdžić som tar över ansvaret, senast verksam i isländska Valur. Kontraktet sträcker sig över 2028.

Sportchef Jörgen Petersson berättar att klubben haft en omfattande process för att hitta rätt tränare, där många kandidater utvärderades innan valet föll på Tufegdžić.

– Vi var överens om att det var Srdjan ”Tufa” Tufegdžić som bäst matchade de kriterier vi satt upp för IFK Värnamos framtid, säger Petersson på klubbens hemsida.

Srdjan ”Tufa” Tufegdžić har tidigare tränat Östers IF och Skövde AIK och får nu uppdraget att leda IFK Värnamo i Superettan 2026.