Varbergs Bois lyfter upp ett lovande namn.

Nils Salomonsson Önnebo flyttas upp till herrtruppen.

– Det ska bli väldigt spännande att följa Nils utveckling de närmaste åren, säger sportchef Erik Lund.

Varbergs Bois meddelar denna tisdag att man flyttar upp 19-årige Nils Salomonsson Önnebo i herrtruppen.

– Nils är en energispelare som har en stor bidragande orsak till P-19 fina resultat. Han är en spelare som kan användas på flera olika positioner och han har ett driv där han vill bli en bättre fotbollsspelare varje dag. Det ska bli väldigt spännande att följa Nils utveckling de närmaste åren, säger sportchef Erik Lund.

Salomonsson Önnebo står den här säsongen noterad för åtta mål på 21 matcher i Bois P19-lag.