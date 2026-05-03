ÖFK höll ut – tog tre poäng hemma mot Värnamo
De ledde med 3-0 i halvtid – och släppte in två i den andra akten.
Däremot höll Östersunds FK ut hemma mot IFK Värnamo och säkrade tre poäng.
Det var ÖFK:s andra seger för året.
Matchen mellan Östersunds FK och IFK Värnamo, som ingår i den femte omgången av superettan, var 31 minuter gammal när målnollan bröts.
Då skulle Souleymane Coulibaly stå för ett oturligt självmål när han rensade bollen via ribban och in i vad som skulle inleda något av en målkavalkad.
Mindre än fem minuter efter ÖFK:s ledningsmål utökade Amar Begic hemmalagets ledning innan Simon Marklund stod för ett läckert avslut på halvvolley och gjorde 3-0 strax före paus.
I den andra akten lyckades Hugo Andersson få in en första reducering för bortalaget innan Kai Meriluoto åter väckte liv i matchen med 3-2-målet när det återstod knappt 20 minuter.
Trots en jakt på kvittering lyckades ÖFK hålla undan och säkra sin andra seger för året.
