ÖFK höll ut – tog tre poäng hemma mot Värnamo

De ledde med 3-0 i halvtid – och släppte in två i den andra akten.

Däremot höll Östersunds FK ut hemma mot IFK Värnamo och säkrade tre poäng.

Det var ÖFK:s andra seger för året.

Matchen mellan Östersunds FK och IFK Värnamo, som ingår i den femte omgången av superettan, var 31 minuter gammal när målnollan bröts.

Då skulle Souleymane Coulibaly stå för ett oturligt självmål när han rensade bollen via ribban och in i vad som skulle inleda något av en målkavalkad.

Mindre än fem minuter efter ÖFK:s ledningsmål utökade Amar Begic hemmalagets ledning innan Simon Marklund stod för ett läckert avslut på halvvolley och gjorde 3-0 strax före paus.

I den andra akten lyckades Hugo Andersson få in en första reducering för bortalaget innan Kai Meriluoto åter väckte liv i matchen med 3-2-målet när det återstod knappt 20 minuter.

Trots en jakt på kvittering lyckades ÖFK hålla undan och säkra sin andra seger för året.