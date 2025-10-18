ÖFK tog blytung seger – Ali hjälte

Östersunds FK tog tre blytunga poäng mot IK Brage idag.

Stor hjälte för Jämtlandsklubben blev Jabir Abdihakim Ali.

Anfallaren stod för matchens enda mål.

Foto: Bildbyrån

Såväl Östersunds FK som IK Brage är indragna i bottenstriden och det var således viktiga poäng som stod på spel i Jämtland denna lördag.

Ett mål skulle publiken på Jämtkraft arena bjudas på och det kom i mitten av den andra halvleken och det var hemmalaget som gjorde det.

Jabir Abdihakim Ali satte dit 1–0 i den 69:e minuten och det blev matchens enda mål.

I och med dagens seger så är ÖFK nu uppe på samma poäng som Sandvikens IF och IK Brage, man har även fem poäng ner till Utsiktens BK på kvalplats.