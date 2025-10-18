ÖFK tog blytung seger – Ali hjälte
Östersunds FK tog tre blytunga poäng mot IK Brage idag.
Stor hjälte för Jämtlandsklubben blev Jabir Abdihakim Ali.
Anfallaren stod för matchens enda mål.
Såväl Östersunds FK som IK Brage är indragna i bottenstriden och det var således viktiga poäng som stod på spel i Jämtland denna lördag.
Ett mål skulle publiken på Jämtkraft arena bjudas på och det kom i mitten av den andra halvleken och det var hemmalaget som gjorde det.
Jabir Abdihakim Ali satte dit 1–0 i den 69:e minuten och det blev matchens enda mål.
I och med dagens seger så är ÖFK nu uppe på samma poäng som Sandvikens IF och IK Brage, man har även fem poäng ner till Utsiktens BK på kvalplats.
