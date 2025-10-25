ÖFK tog viktig poäng i superettans bottenstrid

Östersunds FK säkrade en viktig poäng i bottenstriden i superettan genom 0–0 borta mot Oddevold.

Krysset ökar marginalen ner till negativ kvalplats.





I den viktiga bottenstriden i superettan tog Östersunds FK med sig en poäng efter ett mållöst kryss mot Oddevold.



Hemmalaget, Oddevold, som har haft en stark säsong och ligger på fjärde plats, var favoriter inför matchen. Östersund lyckades inte spräcka nollan framåt, men höll tätt bakåt.



Med krysspoängen ökar marginalen ner till Utsikten på kvalplats till tre poäng, vilket ger laget ett viktigt andrum i kampen om nytt kontrakt.