Öis missräkning – föll mot Falkenberg

Örgryte IS behövde besegra Falkenbergs FF för att behålla serieledningen i superettan.

Någon seger blev det dock inte för Göteborgsklubben.

Öis nollades och Falkenberg vann med 3–0.

Foto: Bildbyrån

Såväl Västerås SK som Kalmar FF vann tidigare i dag, något som medförde att Örgryte IS behövde besegra Falkenbergs FF denna lördagskväll för att behålla serieledningen och en uppflyttningsplats.

Någon seger för Göteborgsklubben blev det dock inte.

Hemmalaget tog ledningen direkt efter paus genom Viktor Ekblom och i den 81:a minuten utökade Tim Sålheden Falkenbergs ledning till 2–0, med ett minst sagt spektakulär mål, detta då han satte dit bollen från halva plan.

2-0 Falkenberg! Tim Stålheden skjuter in bollen från mittcirkeln! 🤯



Se matchen på HBO Max pic.twitter.com/kxXX62yurP

På stopptid fastställde sedan Hampus Källström slutresultatet till 3–0.

I och med förlusten så placerar sig nu Öis på kvalplats, en poäng bakom Västerås SK och tre poäng bakom Kalmar FF.