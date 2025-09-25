Öis räddade missräkning – tog viktiga poäng

Guldjagande Örgryte ställdes mot Trelleborg under torsdagen.

Matchen slutade 2–0 efter två avgörande mål i slutet.

Foto: Bildbyrån

Örgryte IS är med och slåss om uppflyttning till allsvenskan. Under torsdagen gästade de 14:e placerade Trelleborgs FF.

Matchen såg länge ut att sluta 0–0 och bli en rejäl missräkning för Öis. Men i den 83:e slog anfallaren Noah Christoffersson till med ledningsmålet. Målet blev anfallarens 16:e den här säsongen

– Jag fick en dålig första touch men sen lyckades jag komma därifrån så det var skönt att sätta den. Jag har haft en lite måltorka, säger målskytten till HBO Max efter matchen

Tillställningen slutade 2–0 till Öis efter mål av Tobias Sana i den 87:e minuten. Segern innebär att Örgryte går upp i ensam serieledning i superettan.

– Vi gör väldigt bra match tycker jag, överlag. Hade en liten dålig tio minuter, en kvart i första halvlek men sedan kom vi in i det bra. Vi gör två mål och till slut vinner vi, säger Christoffersson till HBO Max.