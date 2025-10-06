Öis tappade poäng mot Sandviken: ”Piss”

Örgryte med missräkning i toppstriden i superettan.

Matchen mot Sandviken slutade 1–1.

Foto: Bildbyrån

Under måndagen tog Sandviken emot ett Örgryte som jagar allsvenskt kontrakt i superettan.

Matchen såg länge ut att sluta i en rejäl missräkning för Göteborgsklubben när Sandviken satte 1–0-målet i den 62:a minuten.

Trots baklängesmålet lyckades Öis tillslut kvittera i den 81:a minuten genom William Hofvander. Krysset för Sandviken innebar att de bröt sin förlustsvit från de senaste tre matcherna.

– Piss rent ut sagt. Jag tycker vi förtjänar så jäva mycket mer och nej, det är inga roliga känslor just nu, säger Öis-målskytten efter matchen till HBO Max.

Örgryte fortsätter att hålla till i toppen av tabellen och kvällens resultat blev den tolfte raka utan förlust.