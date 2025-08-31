Örgryte upp i serieledning – vann derbyt mot Utsikten
Örgryte IS är ny serieledare i superettan.
Öis-stjärnan Amel Mujanic blev stor hjälte i derbysegern mot Utsiktens BK.
Göteborgsderbyt mellan Utsiktens BK och Örgryte i superettan fick en pangstart när Öis spräckte nollan efter 36 minuter – varpå Utsikten kvitterade två minuter senare. Sedan var det dock händelsefattigt i toppen mot botten-derbyt.
Med drygt tio minuter kvar att spela stack Amel Mujanic, som har ryktats bort från Öis under sommaren, upp och satte dit 1–2-målet och sköt med det Örgryte till derbyseger mot Utsikten.
Segern betydde att Örgryte klättrade upp i serieledning i superettan (på samma poäng som Kalmar FF) med nio omgångar kvar att spela.
Startelvor:
Utsiktens BK:
Amos – Lagerlund, Abadid, Rodeblad Lowe, Moenza – Tokpah, Hjort, Faltsetas, Kabashi – Jawla, Book.
Örgryte IS:
Gustafsson – Styffe, Dyrestam, Renecke – Dahlqvist, Kenndal, Mujanic, Andreasson – Paulson, Christoffersson, Sana.
