ÖSK-bossens lättnad: ”Det känns fantastiskt”

ÖREBRO. ÖSK tog sin första seger i superettan mot Östersund.

Ett resultat som sportchefen Enes Ahmetovic hoppas kan leda till en starkare avslutning på säsongen.

– Hoppas att vi ska kunna göra det till en vana, säger han till FotbollDirekt.

Örebro SK:s säsong i superettan 2025 har varit allt annat en framgångsrik. Klubben låg på åtta poäng efter 21 spelade matcher – och där inga av poängen kom från någon seger.

Den nattsvarta sviten skulle till sist brytas. Under lördagens match hemma mot Östersund vann ÖSK med 2–0.

– Det är en mycket märklig säsong och om man tar det för vad det är, det är klart att det känns fantastiskt efter allt den här truppen och tränarna har varit med om så är jag stolt att de har har orkat ladda om för att hitta motivation och långt in på säsongen ta första segern, säger ÖSK:s sportchef Enes Ahmetovic till FotbollDirekt och fortsätter:

– Det hoppas jag vi ska kunna göra till en vana och försöka göra allt vi kan för att hålla oss kvar helt enkelt.

”Varit med om det värsta”

Det var för ungefär ett år sedan som Enes Ahmetovic tog sig an rollen som sportchef i ÖSK. Han medger att han inte var beredd på hur tuff den här säsongen skulle komma att bli.

– Jobbar man inom fotbollen kommer man att uppleva glitter och glamour någon gång sannolikt och någon gång kommer man att uppleva mörker i olika grader. Sedan trodde jag inte att det fanns ett sådant här mörker. Det trodde inte någon. Nu har vi varit med om det värsta tänkbara, tagit kliv i rätt riktning och vi ska göra allt vi kan för att fortsätta göra det.

”Himmel eller helvete”

Samtidigt som det var ÖSK:s första vinst i ligan var det inte den första på året. I matchen innan blev det en seger i svenska cupen mot division två-klubben Syrianska. Något som gav vind i seglen inför drabbningen mot Östersund.

– Jag tror att även om det var motstånd från lägre serie så är det ändå en fotbollsmatch, men framför allt efter matchen. När man står i ett omklädningsrum och sjunger av glädje och den biten tror jag gav en bättre skjuts än vad folk misstänker att det gör när man möter ett division två-lag. Men fotboll är fotboll och segrar ska respekteras så det har ju, om inte annat, vi lärt oss.

Hur mycket hopp tänder en sådan här seger inför de sista åtta matcherna?

– Jag är faktiskt jätteimponerad. Missförstå mig inte, jag är inte imponerad över att vi inte har vunnit, utan jag är imponerad över hu våra spelare och tränare har klarat av att komma hit och ladda om. Vi har haft en tro men det här gör att tron stiger enormt men det är match redan om en vecka igen och då är det himmel eller helvete igen, så fungerar fotbollen. Det är bara att gasa och försöka vinna nästa också.

Seger i all ära – men enligt Ahmetovic ligger fokus redan på nästa match.

– Vi ligger ju fortfarande, för tillfället, näst sist men det är inte tillräckligt bra det heller så vi måste fortsätta jaga, avslutar sportchefen.

ÖSK ställs mot IK Brage i nästa omgång av superettan.