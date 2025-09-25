ÖSK har vänt på trenden: ”Boostar oss rejält”

ÖSK var segerlösa i 21(!) raka omgångar i superettan.

Nu har krislaget inte förlorat på tre raka matcher.

– Folk har räknat ut oss sedan i maj. Det tänker vi använda, säger sportchef Enes Ahmetovic till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Det dröjde hela 22 omgångar innan krislaget Örebro SK fick fira säsongens första seger i superettan. Sedan årets första ligaseger, mot Östersund knappt två veckor sedan, ser dock den nattsvarta trenden ut att kunna vända för bottenlaget.

ÖSK följde upp segern mot ÖFK men en sista minuten-vinst mot Brage, och under onsdagskvällen blev det en pinne hemma mot toppjagande Varbergs Bois efter en sen straffräddning. Helt plötsligt har Örebro inte förlorat en match på tre raka försök och hoppet om säkrat superettan-kontrakt lever.

– Det är små marginaler. Vi kanske inte skulle haft 21 raka utan seger heller till att börja med, utan marginalerna har varit små och gått i fel riktning tyvärr. Nu har vi varit starka. Med segrar kommer mycket energi och självförtroende, och då tycker jag att vi har en spännande spelartrupp och tränarteam. Då kan man göra rätt bra prestationer och det tycker jag att vi gjorde i går. I synnerhet i första halvlek var vi riktigt jäkla bra, men tyvärr får vi inte in tvåan och släpper in kvitteringen i andra halvlek, säger sportchefen Enes Ahmetovic.

Foto: Bildbyrån

Har ni vänt på trenden?

– Vänt på trenden sett till att vi har tagit en jäkla massa poäng över de tre senaste omgångarna vilket vi inte gjorde på bra många omgångar tidigare, absolut. Men det är tre omgångar, det är väldigt många omgångar kvar där vi behöver göra bra saker. Men känslan är positiv.

”Vi har inget att förlora”

Enes Ahmetovic, som tog över sportchefsrollen i ÖSK inför denna säsong, berättar att han är nöjd med hur spelartruppen och ledarstaben har hanterat den nattsvarta perioden under våren och sommaren.

– Jag är enormt stolt över hur spelare och tränare har hanterat det och alltid har kommit med energi. Jag tycker att det har varit stark energi trots det mörker som har varit. Det här boostar oss rejält och det är bara att fortsätta att jaga och göra allt man kan för att försöka ta fler poäng, säger han.

Foto: Bildbyrån

Med sex omgångar kvar att spela av superettan har ÖSK två poäng upp till Trelleborg (som har en match mindre spelad) på negativ kvalplats och elva poäng upp till säker mark. I den sista och näst sista matchen för säsongen väntar just TFF och Utsiktens BK, som är Örebros närmaste konkurrenter om ett nytt kontrakt.

Finns det hopp kvar?

– Folk har räknat ut oss sedan i maj. Det tänker vi använda. Vi har inget att förlora, det är bara ut att svinga. Vi förhåller oss till att folk har sagt att vi är ur, och det är vi såklart inte nöjda med, men nu får vi använda det som tändvätska, säger Ahmetovic.

Örebro SK gästar serieledaren Kalmar FF i nästa omgång, på tisdag den 30 september.