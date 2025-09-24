Lika i Örebro – efter straffräddning och stolpträff

Örebro SK var på väg mot tre raka segrar i superettan.

Detta då man tog ledningen i matchen mot Varbergs Bois, via Ahmed Yasin.

Därefter kvitterade Jesper Westermark till 1-1 i den andra halvleken.

Foto: Bildbyrån

Inför den 22:a omgången av superettan hade Örebro SK inte vunnit en enda match i serien.

Då tog man mot Östersunds FK på hemmaplan, och vann med 2-0. Veckan senare följde man upp detta med en rysare till seger mot Brage, som slutade 5-4 till de svartvita.

Idag, onsdag, tar man mot Varbergs Bois på Behrn arena – i en match där man skulle ta ledningen tidigt.

Matchminuten var den tolfte när Ahmed Yasin fick bollen utanför boxen och skruvade in ett avslut vid Bois-keeperns första stolpe.

Ahmed Yasin! 🎯 1-0 för Örebro SK hemma mot Varbergs BoIS! 📲 Se matchen på HBO Max pic.twitter.com/ju9np9mNLv — Sports on HBO Max 🇸🇪 (@sportshbomaxse) September 24, 2025

Skulle Örebro SK vinna kvällens match står man på tre raka segrar.

I den andra halvleken kunde Jesper Westermark, efter slarv i ÖSK, nicka in kvitteringsmålet.

Med ett par minuter kvar att spela tilldelades Varberg en straff. Den tog Lorent Shabani hand om, och missade. Detta efter en bra räddning av ÖSK-keepern Jakub Ojrzyński. Kort efter detta hade även bortalaget ett skott i stolpen.

Matchen slutade dock med ett mål var för lagen, och delad poäng.