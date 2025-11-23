ÖSK jagar vändning mot HTFF: ”Hittar vi kraften går det”

Örebro SK jagar en vändning i returen mot Hammarby TFF i kvalet.

Sportchef Enes Ahmetovic hoppas på publikens stöd för att vända underläget.

– Att komma in och kraftsamla i ett läge där man är utsatt, säger han till SVT.

Foto: Bildbyrån



Efter 0–1 i det första kvalmötet står Örebro SK inför en tuff uppgift när Hammarby TFF gästar returen i Örebro.

Han beskriver en klubb som behöver samla kraft och stötta varandra för att ha chans att stanna kvar i superettan.

– Kan vi hitta kraften ska det här gå att vända. Men motståndaren är komplicerad och tuff, säger sportchefen till SVT.

ÖSK räknar med en storpublik på över 10 000 åskådare till matchen, och Ahmetovic hoppas att stödet från läktaren kan bli avgörande.



– Att komma in och kraftsamla i ett läge där man är utsatt. Där man ligger i fosterställning, kramar om varandra, lyfter varandra. För att ge sig själva chansen att spela kvar i superettan, säger han till samma sajt och fortsätter:

– Hoppas vi kan ge tillbaka en upplevelse som det pratas om i tio år framåt.