ÖSK meddelar – Dukhan missar säsongsavslutningen
Örebro SK har inte vunnit en match i superettan.
Nu får man även klara sig utan Wessam Dukhan under resten av säsongen.
Det meddelar ÖSK under måndagen.
21 matcher, åtta oavgjorda och 13 förluster.
Det är Örebro SK:s facit under årets säsong av superettan.
Nu kommer ännu en tung smäll för ÖSK – som meddelar att mittfältaren Wessam Dukhan blir borta under resten av säsongen.
Detta då han råkade ut för en knäskada under förra veckan som innebär att han tvingas till rehab.
”Vi önskar honom ett snabbt tillfrisknande och kommer finnas vid hans sida hela vägen”, skriver Örebro SK i ett uttalande.
Under årets säsong har Dukhan gjort fem matcher i superettan.
Under en träning i förra veckan ådrog sig Wessam Dukhan en knäskada. När de medicinska undersökningarna nu är genomförda står det klart att skadan håller honom ur spel resten av säsongen.
Vi önskar honom ett snabbt tillfrisknande och kommer finnas vid hans sida hela vägen! pic.twitter.com/jdhpVZWRr5
— ÖSK Fotboll (@oskfotboll) September 8, 2025
