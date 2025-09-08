ÖSK meddelar – Dukhan missar säsongsavslutningen

Örebro SK har inte vunnit en match i superettan.

Nu får man även klara sig utan Wessam Dukhan under resten av säsongen.

Det meddelar ÖSK under måndagen.

Foto: Bildbyrån

21 matcher, åtta oavgjorda och 13 förluster.

Det är Örebro SK:s facit under årets säsong av superettan.

Nu kommer ännu en tung smäll för ÖSK – som meddelar att mittfältaren Wessam Dukhan blir borta under resten av säsongen.

Detta då han råkade ut för en knäskada under förra veckan som innebär att han tvingas till rehab.

”Vi önskar honom ett snabbt tillfrisknande och kommer finnas vid hans sida hela vägen”, skriver Örebro SK i ett uttalande.

Under årets säsong har Dukhan gjort fem matcher i superettan.