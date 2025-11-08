ÖSK stirrar sig inte blinda på sin fördel: ”Då förlorar man”

Idag ska det avgöras på Vångavallen.

Trelleborgs FF tar emot Örebro SK och vilka som kommer att få kvala sig kvar i superettan vet vi i eftermiddag.

– Här här det full gas från oss som gäller och det kommer säkerligen vara retoriken från Trelleborg också, säger sportchef Enes Ahmetovic till FD inför matchen.

Foto: Bildbyrån

Superettans sista omgång går av stapeln denna lördag och det är bara en match som inte är av akademisk betydelse, nämligen den på Vångavallen mellan Trelleborgs FF och Örebro SK.

Gästande Örebro SK som varit i kris i stort sett hela året var så gott som uträknade redan i somras, men efter en heroisk höst så lever nu hoppet om spel i superettan även 2026 och det är tydligt med vilken inställning man går in i dagens match.

– Man går in för klubbmärket helt enkelt. En jäkla stolthet för klubben man representerar, en stolthet över sig själva, det var ingen som önskade att vi skulle hamna där vi hamnade i somras, men efter att ha hamnat där och ha varit helt avskrivna, alltså helt. Jag och mina kollegor läste tillsammans artiklar om att vi behövde förbereda oss för ettan och att elitfotbollen är död. Jag förstår att de artiklarna skrevs, vi hade fyra poäng när vi gick på sommaruppehåll, fem när halva serien var spelad. Men att mentalt tillsammans att kraftsamla, i allt vad det innebär från tränare till spelare, som gjort det förbannat bra. Jag själv hade en hel del övertalningsprocesser när vi skulle rekrytera spelare i somras. Det första folk gör är ju att kolla tabellen och se fyra poäng. Från ett väldigt svårt, nästan omöjligt läge, till att ha det i egna händer, mot en tuff motståndare, det får vi helt enkelt ta, säger sportchef Enes Ahmetovic.

ÖSK:s första seger i superettan kom först i omgång 22 och efter det har man känts piskade att vinna mer eller mindre varje match, inför dagens match är dock utgångsläget annorlunda.

Örebro tog sig förbi Trelleborgs FF efter helgens seger mot Utsiktens BK, något som medför att det räcker med kryss för ÖSK idag.

– För det första så möter vi ett bra lag, Trelleborg har haft en liknande säsong som vi har haft, ganska många sjuka situationer för ett lag som gjort att vi båda hamnat här. Jag tycker att Trelleborg är bättre egentligen, sen att en tabell aldrig ljuger och allt det där, men jag tycker de har varit värda mer och det kan jag tycka att vi också har varit.

– Sen, nu ligger vi där och det är en fördel så att säga, men det funkar inte så i fotboll att man kan åka ner och försvara, för då kommer man att förlora. Här här det full gas från oss som gäller och det kommer säkerligen vara retoriken från Trelleborg också som måste vinna. Det får bli en holmgång och må bästa lag vinna, bara det inte avgörs på situationer som varit absurda likt tidigare i år, utan att det bästa laget vinner.

Avslutningsvis, hur kommer det att avgöras, vad blir nyckeln?

– Mentaliteten, karaktären, helt enkelt. Det laget som hanterar veckan och matchen bäst kommer att gå vinnande, avslutar Ahmetovic.

Matchen på Vångavallen går av stapeln 15:00 denna lördag.