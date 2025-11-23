ÖSK:s framtid på spel: ”Viktigaste matchen i karriären”

Örebro SK spelar för sin superettanframtid i dag.

Kalle Holmberg beskriver kvalreturen mot Hammarby TFF som en av karriärens absolut viktigaste matcher.

– Det här betyder allt, säger han till NA-sporten.



Örebro SK:s säsong har varit tung från start till mål. Laget låg under strecket nästan hela året, och det var först i den näst sista omgången som ÖSK tog sig förbi Trelleborg på målskillnad.



I den första kvalmatchen föll ÖSK med 1–0 borta mot Hammarby TFF. Det innebär att hemmalaget måste vinna på Behrn Arena i eftermiddag för att säkra fortsatt spel i superettan.

– Det är mycket som står på spel. Alla i truppen måste förstå att man kan bli hjälte för alltid i den här klubben. Man måste våga njuta av det också, säger Kalle Holmberg till NA-sporten.

Holmberg understryker att laget trots allt är tacksamt för möjligheten.

– Vi måste uppskatta läget och ta det för staden och alla som bryr sig om ÖSK. Det är svårt att njuta men vi ska försöka, och bara köra, säger han.

Avslutningsvis är han tydlig med hur viktig den här matchen är och hur mycket den betyder för hela Örebro.

– Det här betyder allt. Jag har spelat många matcher, men det här är kanske den viktigaste i hela karriären. ÖSK ska inte åka ur, så enkelt är det, säger Holmberg.

Matchen spelas i dag, söndag, 15.00.