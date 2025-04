ÖSK:s kris allt större – efter förlust mot Falkenberg

Under tisdagskvällen ställdes nykomlingarna Falkenbergs FF mot ett krisande Örebro SK.

Detta i den femte omgången av superettan.

Då förlorade Örebro SK igen – för femte gången denna säsong.

Efter fyra omgångar i superettan befann sig Örebro SK på en sistaplats – efter att ha förlorat samtliga matcher.



För nykomlingarna Falkenbergs FF hade säsongen inletts något bättre, med fyra poäng på lika många matcher.



Under tisdagskvällen ställdes de två klubbarna mot varandra på Falcon Alkoholfri Arena i Halland.



Där skulle ÖSK inleda på värsta tänkbara sätt. Redan i den andra minuten nådde en längre boll fram till Albin Andersson som placerade in bollen bakom Malte Påhlsson.



Örebro skulle dock repa sig, och det dröjde inte länge. I den femte minuten skulle ÖSK-mittbacken Hampus Söderström slå till med ett kanonskott upp i ena krysset till 1-1.



Det blev även den första halvlekens slutresultat.



I den andra halvleken förblev matchen oavgjord fram till den 54:e minuten. Då fick Falkenbergs FF straff varpå Nils Bertilsson inte gjorde några misstag. 2-1 till hemmalaget.



I slutet av matchen kvitterade Örebro på en frispark från långt håll genom Samuel Kroon, som gick in i krysset. Förvirring uppstod sedan efter att domaren blåste av och signalerade för frispark – innan bollen gått in i mål. Detta togs inte särskilt väl emot av bortalaget.



Det blev även matchens sista stora chans och Hallänningarna tog sin andra seger för året. Detta samtidigt som Örebro SK förlorade sin femte raka match.





Startelvor:



Falkenbergs FF: Andersson: Bertilsson, Salo, Hansson, Stålheden – Sibelius, Nilsson, Aguda, Källström – Andersson, Farah.



Örebro SK: Påhlsson; Kroon, Söderström, Bajrovic, Käck – Shlimon, Andersson – Ghasem, Yakoub, Alperud – Holmberg.