ÖSK:s mardröm – föll sent mot Helsingborg

Örebro SK hade ledningen två gånger om mot Helsingborgs IF.

Ändå blev det förlust i Skåne.

Detta efter att Ervin Gigovic avgjort på stopptid.

Foto: Bildbyrån

Örebro SK kopplade greppet tidigt mot Helsingborgs IF genom Kalle Holmberg och bortalaget ledde bottenmötet i paus. Tidigt i den andra halvleken kvitterade dock hemmalaget genom Alexander Johansson.

Johansson skulle sedan kvittera igen för HIF, detta efter att Erik Andersson först givit ÖSK ledningen på nytt och efter 25-åringens 2–2-mål såg matchen länge ut att sluta 2–2, så blev det dock inte.

På stopptid klev nämligen Ervin Gigovic fram och ordnade segern för Helsingborgs IF.

I och med segern distanserar sig HIF rejält från kvalstrecket, samtidigt som Örebro SK missade chansen att gå förbi Trelleborgs FF och ta sig upp på kvalplats.