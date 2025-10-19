ÖSK:s mardröm – föll sent mot Helsingborg
Örebro SK hade ledningen två gånger om mot Helsingborgs IF.
Ändå blev det förlust i Skåne.
Detta efter att Ervin Gigovic avgjort på stopptid.
Örebro SK kopplade greppet tidigt mot Helsingborgs IF genom Kalle Holmberg och bortalaget ledde bottenmötet i paus. Tidigt i den andra halvleken kvitterade dock hemmalaget genom Alexander Johansson.
Johansson skulle sedan kvittera igen för HIF, detta efter att Erik Andersson först givit ÖSK ledningen på nytt och efter 25-åringens 2–2-mål såg matchen länge ut att sluta 2–2, så blev det dock inte.
På stopptid klev nämligen Ervin Gigovic fram och ordnade segern för Helsingborgs IF.
I och med segern distanserar sig HIF rejält från kvalstrecket, samtidigt som Örebro SK missade chansen att gå förbi Trelleborgs FF och ta sig upp på kvalplats.
