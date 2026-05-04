Öster räddade poäng – trots självmål
Östers IF hämtade upp ett underläge mot Landskrona Bois.
Matchen slutade 2–2.
Under måndagen tog Landskrona Bois emot Östers IF i superettan.
Hemmalaget fick en drömstart och tog ledningen i den sjunde minuten. 2–0-målet kom efter att Sebastian Starke Hedlund skulle passa hem till målvakten. Öster-kaptenen missbedömde passningen totalt och bollen rullade in i egen kasse.
I den andra halvleken vaknade Öster och Samuel Burakowsky reducerade innan Oscar Uddenäs satte 2–2 på frispark.
