Öster räddade poäng – trots självmål

Östers IF hämtade upp ett underläge mot Landskrona Bois.

Matchen slutade 2–2.

Foto: Bildbyrån

Under måndagen tog Landskrona Bois emot Östers IF i superettan.

Hemmalaget fick en drömstart och tog ledningen i den sjunde minuten. 2–0-målet kom efter att Sebastian Starke Hedlund skulle passa hem till målvakten. Öster-kaptenen missbedömde passningen totalt och bollen rullade in i egen kasse.

I den andra halvleken vaknade Öster och Samuel Burakowsky reducerade innan Oscar Uddenäs satte 2–2 på frispark.

Matchen slutade 2–2.