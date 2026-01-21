Östers bakslag – Lindahl missar hela säsongen

Östers IF meddelar en tung smäll.

Axel Lindahl, 30, missar säsongen 2026.

Anledningen är bekymmer med en knäskada.

Foto: Bildbyrån

Östers IF trillade ur allsvenskan i fjol. Nu meddelar Smålandsklubben att de tvingas klara sig utan Axel Lindahl. Högerbacken har haft bekymmer med en knäskada och han kommer därför att missa hela den kommande säsongen.

– Jag har verkligen gjort allt i min makt för att komma tillbaka men kroppen har inte svarat som vi önskat. Det har varit en tuff period och det är såklart jättetråkigt att inte kunna bidra på plan. Jag kommer fortsätta att fokusera på min rehab nu under året, säger Lindahl på Östers hemsida.

Sportchefen Ola Larsson:

– Axel kommer inte att vara disponibel för spel under den här säsongen. Vi har haft på känn ett tag att hans skada är så pass allvarlig som den nu visat sig vara, men jag känner att vi har bra bemanning på hans position. Detta besked är självklart oerhört tråkigt för Axel som har kämpat hårt för att komma tillbaka men vi har en bra dialog och vi kommer att fortsätta stötta honom i sin rehab.

Lindahl kom till Öster inför säsongen 2025. Han noterades för ett inhopp i allsvenskan förra året.