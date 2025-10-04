Superettan 2025 går in i slutspurten.

Foto: Bildbyrån

I helgen spelas den 26:e omgången av superettan-säsongen 2025. Med det går Sveriges andraserie in i den absoluta slutspurten och spänningen är olidlig på många håll i tabellen.

I toppen kampas trion Örgryte, Kalmar FF och Västerås SK om två platser i nästa års allsvenska säsong. Öis sitter i förarsätet, med två poäng ned till andraplacerade KFF med fem omgångar kvar att spela, medan VSK skuggar på tredjeplatsen.

Även bottenstriden lever i allra högsta grad. Jumbon Umeå har bara tagit en seger på 25 matcher i superettan och ser ut att få vända tillbaka till division 1 till nästa säsong, medan krislaget Örebro SK har en uppåtgående trend med två segrar på de senaste fyra matcherna.

FotbollDirekt har rådfrågat gänget bakom podcasten Superettanpodden för att få svar på de största frågorna inför avgörandet.

Hur slutar toppstriden?

Harry Maghder:

– Öis löser det, tyvärr.. Men som jag sa senast, lite för många saker har fallit på plats och en stabil grund kommer man långt på i superettan. Öis vinner, Kalmar tvåa och VSK kvalar.

Elias Johansson:

– Öis är för mig den klara favoriten här och de kommer också ta steget upp. Därefter tror jag ändå att Kalmar kommer hålla undan, förutsatt att man minimerar antalet kryss under avslutningen. Västerås kan dock bli farliga i ett allsvenskt kval.

Lennart Sandahl:

– Det är miljonfrågan för det är ett otroligt race där uppe mellan tre riktigt bra lag. Örgryte har haft en enormt fin vind i seglen en lång period nu. Kalmar slog Västerås nyligen men har ändå inte hängt av Kalle Karlssons gäng. Det blir några galna matcher i slutet då Öis och VSK möts i omgång 27 och Öis och Kalmar i omgången efter. Båda på Gamla Ullevi. Där avgörs vilka två som går upp direkt och för mig är det faktiskt omöjligt att säga här och nu för alla har tre har prickat formen med sex omgångar kvar.

Kan något annat lag blanda sig i topp tre-racet?

Harry Maghder:

– Nej. Oddevold, som är närmst, är inte tillräckligt nära.

Elias Johansson:

– Oddevold har ett på pappret tacksamt spelschema, utöver Kalmar borta, som skulle kunna bjuda in till drama i slutomgången. Västerås har ett par luriga matcher kvar som man mycket väl kan tappa poäng i. Så kampen om kvalplatsen tror mycket väl kan leva in i sista omgången.

Lennart Sandahl:

– Nej. Oddevold och Varberg är dels för långt bakom och dels inte tillräckligt bra för att ta igen så många poäng.

Vilka lag åker ur?

Harry Maghder:

– Direkt åker Trelleborgs FF och Umeå.

Elias Johansson:

– Det gör Umeå, Örebro och Trelleborg. De två förstnämnda tar direktplatserna. Trots ÖSK:s poängmässiga uppryckning är det fortfarande för ojämna prestationer för att man ska komma ikapp och förbi Trelleborg, som inte heller kommer att gå poänglösa.

– Däremot har TFF de senaste omgångarna alltid hitta nya sätt att förlora på, och med den tunga hösten i ryggen kommer man istället att åka ur via kval.

Lennart Sandahl:

– Sorgebarnet Umeå är redan ute och sedan är det frågan om Trelleborg eller Örebro blir det andra laget. Lagen möts dessutom i den sista omgången så det hade varit helt sjukt om allt avgörs där. TFF har ett ganska bra schema fram till dess men är samtidigt helt ur slag och gör väldigt lite mål. ÖSK har ett lite tuffare schema på pappret men samtidigt en bättre trupp och en känsla av att de fått en andra chans till överlevnad via kval. Jag tror faktiskt att ÖSK tar sig förbi och och TFF ryker ned i ettan.

ÖSK har en positiv trend – kan krislaget klara sig kvar?

Harry Maghder:

– Örebro får det värsta tänkbara; löser ett kval, fylls med hopp, men åker på det där och trillar ner.

Elias Johansson:

– Prestationerna har varit klart bättre under hösten, men är fortfarande för dåliga för att man ska hålla sig kvar i superettan. Just nu har man dock allt i egna händer i och med att Trelleborg väntar i sista omgången. Det kan mycket väl bli en helt avgörande match på Vångavallen i november. Finns hoppet kvar då så tror jag att Trelleborg släcker det.

Lennart Sandahl:

– Ja, om ÖSK tar sig till ett negativt kval så tror jag att man kommer fixa det mot ett ettanlag över två matcher. Där snackar vi att vakna i grevens tid i så fall….

Helsingborg har haft en tung säsong – kan de bli indragna i bottenstriden?

Harry Maghder:

– Nej, lagen under är för många och för dåliga. HIF är safe.

Elias Johansson:

– Med de två senaste segrarna i ryggen tror jag att de rödblåa kan pusta ut. Nu skiljer det sju poäng ner till Utsikten på kvalplatsen vilket jag tror borde räcka, men man vet självklart aldrig i den här serien. Rimligare är att Brage eller Sandviken med sin dystra trender kan råka värre ut där nere än Helsingborg.

Lennart Sandahl:

– HIF tog två riktigt viktiga trepoängare i rad nu mot Sandviken och Trelleborg så nu känns det som man klarar sig. Men det krävs en bättre trupp nästa år, för HIF-supportrarna förtjänar mer.