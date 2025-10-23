Publiksuccé för Öis: ”Senast var i allsvenskan 2009”

Det vankas toppmatch i superettan.

Då är det publikrusning till Örgrytes möte med Västerås SK.

– Senast det var sådant intresse var nog i allsvenskan 2009, säger evenemangsansvarig Björn Nilsson till GP.

Foto: Bildbyrån

Örgryte jagar allsvenskt avancemang för första gången sedan 2009. Med tre omgångar kvar ligger klassikerklubben på en tredjeplats i superettan, och under fredagskvällen väntar en match som kan bli helt avgörande i slutstriden.

Då kommer toppkonkurrenten och ligatvåan VSK på besök till Gamla ullevi i Göteborg. En poäng skiljer lagen åt och en direktplats till allsvenskan 2026 står på spel när lagen drabbar samman.

På läktarplats är det publikrusning för Öis. Enligt GP var omkring 5500 biljetter sålda under torsdagseftermiddagen. Det är den bästa publiksiffran sedan sejouren i allsvenskan 2009, om man inte räknar med derbyna mot Gais och klubbens gratismatcher.

– Senast det var sådant intresse var nog i allsvenskan 2009, säger Björn Nilsson, evenemangsansvarig i Öis, till lokaltidningen.

Örgryte står på 55 poäng med tre omgångar kvar. VSK har 56 poäng.

Matchen startar klockan 19:00 under fredagen.