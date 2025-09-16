Revanschlusta i Skånederbyt: ”Väldigt viktig”

Helsingborgs IF ligger i mitten av i superettan-tabellen.

Under tisdagen ställs de mot Landskrona Bois i ett Skånederby.

– Alltid kul och inspirerande att spela derby, säger HIF:s Wilhelm Loeper till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Helsingborgs IF ligger på en elfte plats i superettan. Det är sex poäng ner till negativ kvalplats efter 21 spelade matcher.

– Det har varit en säsong som varit ganska mycket upp och ner. Det är så klart att vi inte är nöjda med den placeringen i tabellen. Vi hade så klart hoppats på att vinna fler matcher och även göra bättre prestationer. Sedan har det varit några ljusglimtar här och där, och det är väl dem vi får försöka bygga vidare på inför sista tredjedelen, säger Wilhelm Loeper till Fotbollskanalen.

Helsingborg kommer från två tunga förluster mot topplagen Västerås SK och Kalmar FF. Nu hoppas Loeper att ”Di röe” ska kunna vända trenden.

– Sedan har det varit en liten dipp i de två senaste matcherna och vi har väl fallit tillbaka lite i gamla mönster. Men vi tränar väldigt mycket på det och kollar klipp. Förhoppningsvis kan vi göra de sakerna även på match.

Nu väntar ett hett derby mot Landskorna Bois. HIF-mittfältaren är sugen på revansch från den senaste matchen där de tappade 3–1 till 3–3 på tilläggstid.

– Den är väldigt viktig så klart. Alltid kul och inspirerande att spela derby, och man vill så klart kunna prestera en bra fotboll samtidigt som man vill göra allt för att vinna matchen – för det är i slutändan det som betyder något. Rent tabellmässigt och för resten av säsongen så tror jag också att det är viktigt. Vi kommer från två lite tyngre matcher och det är viktigt för oss att kunna studsa tillbaka nu.

Skånederbyt mellan Helsingborgs IF och Landskrona Bois startar 19.00.



