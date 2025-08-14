Isak Dahlqvist har gjort otrolig succé i Örgryte den här säsongen.

Intresse har under sommaren funnits för succéyttern, men Öis håller hårt i honom.

– Det ska mycket till för att vi ska släppa honom innan fönstret stänger, säger sportchef Pontus Farnerud till FotbollDirekt.

Isak Dahlqvist har varit superettans kanske största utropstecken den här säsongen.

Sex mål och åtta assist har det hittills blivit på 18 matcher och 23-åringen är starkt bidragande till att Örgryte IS just nu toppar tabellen (på samma poäng som såväl Kalmar FF som Västerås SK).

Samtidigt finns det lite osäkerhet kring ifall Göteborgsklubben kommer att få behålla sin succéman hela säsongen.

FotbollDirekt har tidigare rapporterat om intresse från IFK Göteborg för 23-åringen och sportchef Pontus Farnerud bekräftar att intresse har funnits (utan att nämna från vem eller vilka). Samtidigt är han tydlig med att det krävs en hel del för att Dahlqvist ska släpps.

– Det har funnits intresse för Isak vilket är helt naturligt utifrån hans prestationer. Vi värderar Isak väldigt högt och sett till situationen vi är i ännu högre egentligen. Det ska mycket till för att vi ska släppa honom innan fönstret stänger, säger han till FD.

Ni riskerar då att tappa honom gratis efter säsongen då kontraktet går ut. Hur väger man det mot sportslig framgång, hur går de tankarna?

– Det är det som är det svåra såklart. Att ställa det ekonomiska kontra sportsliga/ ekonomiska på sikt mot varandra. Framförallt sett till den situation som Öis har befunnit sig sedan en tid tillbaka med en tuff ekonomisk situation, men vi har en bra dialog med styrelsen, en bra dialog med Isak och vi har en förhoppning om att vi ska behålla honom säsongen ut och sedan får vi se vad som händer framöver inför nästa säsong.

Dahlqvists kontrakt med Öis går som sagt ut efter säsongen.

Öis är tydliga med att de vill förlänga, hur spelaren själv ställer sig till det uttalar sig inte Farnerud om, men han tror att en eventuell upplyftning till allsvenskan kan komma att påverka en hel del.

– Från oss finns det självklart en ambition att förlänga avtalet, men jag tror mycket hänger på vilken division Öis spelar i 2026, avslutar Farnerud.