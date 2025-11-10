Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Sandvikens besked – efter otäcka bilderna

Author image
Rasmus Hjortling
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Pontus Carlsson tvingades av på bår mot Östersunds FK.
Nu kommer Sandvikens IF med en uppdatering gällande yttern.
21-åringen har opererats.

Pontus Carlsson startade Sandvikens möte med Östersunds FK i helgen, men redan i den 33:e minuten fick yttern bryta.
Carlssons ben vek sig obehagligt efter en tackling och yttern fick sedan bäras ut på bår. Nu kommer Sandviken med en uppdatering gällande 21-åringen.

”På sjukhuset kunde det konstateras att Pontus drabbats av en fraktur och han opererades under söndagen. Vi önskar Pontus ett snabbt tillfrisknande”, skriver klubben via X.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt