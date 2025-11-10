Sandvikens besked – efter otäcka bilderna

Pontus Carlsson tvingades av på bår mot Östersunds FK.

Nu kommer Sandvikens IF med en uppdatering gällande yttern.

21-åringen har opererats.

Pontus Carlsson startade Sandvikens möte med Östersunds FK i helgen, men redan i den 33:e minuten fick yttern bryta.

Carlssons ben vek sig obehagligt efter en tackling och yttern fick sedan bäras ut på bår. Nu kommer Sandviken med en uppdatering gällande 21-åringen.

”På sjukhuset kunde det konstateras att Pontus drabbats av en fraktur och han opererades under söndagen. Vi önskar Pontus ett snabbt tillfrisknande”, skriver klubben via X.