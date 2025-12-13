Slår fast själv – tar inte över kaosklubben

Det är kaos i Ljungskile SK där hela styrelsen har lämnat.

Klubben förre tränare, Tor-Arne Fredheim, slår nu fast att han inte kommer ta över igen.

– Jag har tackat nej, säger Fredheim till Bohusläningen.

Ljungskile SK är tillbaka i superettan från och med nästa säsong, men det är långt ifrån frid och fröjd i klubben.

Klubben är bland annat på jakt efter en ny huvudtränare då Joakim Jensen har lämnat och i jakten på ny tränare togs förre sportchefen Lennart Göransson in för att hjälpa till, något som väckt stor kritik.

Göransson har lämnat sitt uppdrag och tidigare i dag stod det klart att hela klubbens styrelse lämnar, detta efter bara en vecka.

Ett extrainsatt årsmöte kommer att äga rum för att välja en ny styrelse, samtidigt pågår parallellt jakten på en ny tränare.

Klart nu är att klubbens förre tränare, Tor-Arne Fredheim, inte kommer att ta över.

– De frågade om jag var intresserad men jag har tackat nej. Nu jobbar jag på fotbollsgymnasiet här (i Östersund) och det är ett bra jobb. Jag ämnar inte flytta i väg, säger Fredheim till Bohusläningen.

Fredheim har tränat Ljungskile SK i två olika sejourer tidigare under karriären.