Ljungskiles styrelse avgår – efter en vecka

Det är kaosartat i Ljungskile SK.

Klubben är klart för superettan 2026 och nu lämnar hela styrelsen.

Foto: Bildbyrån

Ljungskile SK blev klart för superettan 2026 efter att ha vunnit Ettan Södra. Men det är inte bara glädje som råder i klubben.

Tränaren Joakim Jensen, som tog Ljungskile till superettan, hade ett kontrakt över 2026 men valde själv att lämna. Senare uppstod det även kritik när den tidigare sportchefen Lennart Göransson togs in med uppdraget att hitta en ny tränare.

– Min medverkan har fått oanade negativa proportioner. Förhoppningsvis kan styrelsen får arbeta vidare med alla frågor i ett lugnare klimat än vad som nu råder, sa Göransson till tidningen Bohuslänningen.

Under lördagen meddelar Ljungskile SK:s styrelse att de avgår efter en vecka vid rodret.

”Alla vi som engagerar oss i föreningen gör det ideellt och lägger ned betydande tid och engagemang för föreningens bästa. Under de senaste dagarna har vi tvingats ställa oss frågan om det är möjligt att genomföra vårt uppdrag under nuvarande omständigheter. Vår samlade bedömning är att förutsättningarna inte finns och då vi upplever att förtroendet för oss inte finns kvar hos fansen, medlemmarna och spelarna osv, väljer vi att avgå med omedelbar verkan och ställa våra platser i styrelsen till förfogande.”, skriver klubben i ett pressmeddelande.

Det kommer att kallas till ett extrainsatt årsmöte för att tillsätta en ny styrelse.

”Nu är det upp till er som under veckan har gjort era röster hörda på olika sätt samt övriga medlemmar att delta på årsmötet och se till att ni kan välja en ny styrelse så att föreningen kan leva vidare.”