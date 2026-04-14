Spåddes bli Isakssons ersättare – nya verkligheten

STOCKHOLM. Efter megasuccén i Gif Sundsvall 2018 målades William Eskelinen ut som Andreas Isakssons arvtagare i Djurgården.

Så blev det inte och i stället blev han en av danska ligans bästa målvakter och landslagsaktuell.Några år senare är verkligheten en helt annan för Eskelinen som börjar om i ett storsatsande Nordic United.

– Sista tiden i Danmark blev ett hårt slag för mig mentalt, berättar 29-åringen för FotbollDirekt.

”Klart det inte var en optimal situation. Man märkte nog på mig att jag var väldigt arg och irriterad på klubben samtidigt som han behövde prestera. Som målvakt tränar man i en väldigt intim grupp. Han och jag pratade inte mycket, men vi bråkade aldrig öppet. Jag tror bara inte vi tyckte om varandra, vi kom inte överens”.

William Eskelinen var inför Sveriges avgörande VM-playoff mot Polen öppen i en intervju med FD att polacken Kamil Grabaras intåg i Århus sabbade för Eskelinen.

Innan Grabaras tid i den danska klubben rankades Eskelinen som en av ligans absolut bästa målvakter och svensken som kort tidigare hade varit högaktuell som Andreas Isakssons ersättare i Djurgården efter succén i Gif Sundsvall siktade mot en ännu större klubbadress nere på kontinenten.

Men i stället hamnade Eskelinen i Århus frysbox och det skar sig med klubben rejält.

Eskelinen fick börja om i Örebro SK, men krisen i klubben var större än han visste om och tiden i ÖSK blev heller inte alls som tänkt.

– Så som det blev i Århus… sista tiden i Danmark blev ett hårt slag för mig mentalt. Det är fotboll, sådant händer. Jag kom till ett ÖSK som storsatsade och som skulle studsa tillbaka till allsvenskan direkt. Så blev det inte utan i stället blev det två väldigt kämpiga år för laget. Som spelare är man beroende av att klubben går mår, att klubben är välmående, att man presterar och vinner matcher. De senaste säsongerna har varit tuffa, säger Eskelinen som efter varsin sejour i Finland och på Island är tillbaka i svensk fotboll hos Nordic United.

– Jag ser fram emot 2026 väldigt mycket. Även om det utåt sett kanske inte ser ut så, så blåser det positiva vindar i Nordic United. Det är en god miljö i klubben för att vi spelare ska kunna prestera.

Ger inte upp landslaget: ”Kolla på Nordfeldt”

Nordic United gör sin första säsong i superettan någonsin och har blivit ny herre på täppan i Södertäljefotbollen, förbi Assyriska och Syrianska i hierarkin. Trots att klubben blivit omskriven i media för andra saker än det som händer på planen är 29-åringen belåten över att spela i den storsatsande Södertäljeklubben.

– Men vi är väldigt ödmjuka, det här är klubbens första säsong i elitfotbollen någonsin och vi vill etablera oss. Med det sagt har vi många kompetenta, skickliga spelare som kan överraska många. Men vi slår inte på stora trumman och säger att vi ska dansa oss igenom superettan. Vi är hårt arbetande och tar det därifrån.

Nordic United inledde med en dramatisk 2-3-förlust borta mot Gif Sundsvall för att i helgen piska till HIF på hemmaplan med 3-1. För Eskelinen blir säsongen i Nordic en språngbräda att ta sig an större uppdrag igen, och även om landslaget känns långt borta för stunden ger han inte helt upp den dröm som höll på att bli verklighet efter succén i Århus.

– Jag är fortfarande ung, kolla på Kristoffer Nordfeldt som spelar i landslaget nu, han är äldre än mig så det finns tid, säger Eskelinen om 36-årige AIK-keepern och fortsätter:

– Klart det hade varit häftigt och en stolthet att spela i landslaget, men nu har det inte blivit så och det är heller inget som grämer mig så mycket. Det som varit har varit. Jag gillar bara att spela fotboll.

