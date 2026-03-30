”Han var ingen favoritperson och det var nog ömsesidigt”

STOCKHOLM. På ett sätt grusade han William Eskelinens karriär.

Nu kan Kamil Grabara grusa Sveriges VM-drömmar.

– Vi tyckte inte om varandra, vi kom inte överens, säger Eskelinen om Polens förstamålvakt i en tv-intervju med FotbollDirekt.

William Eskelinen gjorde succé i ett Århus som gjorde sin bästa säsong på 25 år.

Men säsongen därpå togs Kamil Grabara in på lån från Liverpool och helt plötsligt förpassades en då stekhet Eskelinen på bänken.

En då landslagsaktuell Eskelinen som drömt om ännu större kliv i Europa fick i stället vända hem till Sverige 2022 och har aldrig varit nära vare sig stora klubbar i Europa eller Blågult efter det.

– Jag och Kamil har en historia. Det blev en konstig sits där jag som tidigare förstamålvakt hamnade utanför trots att jag satt på ett långt avtal och klubben hade en plan för mig. Det blev en klinch mellan mig och honom. Han fick spela på grund av sin kontraktssits, det blir ju så när man kommer från en klubb som Liverpool på lån att man garanteras speltid. Vi var inte bästa vänner under den tiden, säger Eskelinen till FotbollDirekt.

Det är förstås ingen slump att FD träffar Nordic Uniteds vinterförvärv på en tv-intervju dagen innan Sveriges avgörande VM-playoff mot Polen. Det är Grabara som kommer vakta polackernas mål på en slutsåld Nationalarena i Solna.

Eskelinen kommer inte vara på plats, men skrattar också till när FD frågar om det annars inte blivit en kram mellan de två antagonisterna efteråt.

– Nej en kram hade det inte blivit. Vi kanske hade hälsat, men han var ingen favoritperson för mig, säger Eskelinen och tillägger:

– Men jag var nog ingen favoritperson i hans ögon heller. Det var nog ömsesidigt.

Varför blev det en klinch mellan er. Skar det sig?

– Egentligen inte. Vi hade en slags grundrespekt ändå, vi bråkade inte. Men klart det inte var en optimal situation. Man märkte nog på mig att jag var väldigt arg och irriterad på klubben samtidigt som han behövde prestera. Som målvakt tränar man i en väldigt intim grupp. Han och jag pratade inte mycket, men vi bråkade aldrig öppet. Jag tror bara inte vi tyckte om varandra, vi kom inte överens.

Grabaras styrkor – och svagheter: ”Det kan Sverige utnyttja”

Eskelinen har trots stridsyxan inga problem att hylla Wolfsburgs 27-åring på planen.

– Han är en väldigt kompetent målvakt. Han har en speciell personlighet absolut, men man såg snabbt att han skulle nå en topp 5-liga. Klart han är extremt skicklig. Sverige får jobba hårt för att göra mål på honom. Han är väldigt duktig, släpper inga returer, plockar ner hörnor och inlägg. Han har pondus och närvaro i straffområdet, det har han.

Om du ska jämföra honom med en världsmålvakt som alla har koll på, vem tar du då?

– Han liknar väl Donnarumma, säger Eskelinen om italienska Manchester City-stjärnan och fortsätter:

– Det är ju två olika nivåer på dessa två, men han är lagd åt det hållet. Stor och lång, speciellt det här med närvaron i straffområdet.

Vad ska Sverige utnyttja med Grabara?

– Han har en speciell personlighet. Han är inte alltid i balans, han tror mycket om sig själv. Det ska man ju göra, men det bli extremt med honom.

En diva?

– Lite så. Det går att komma under skinnet på honom. Jag förespråkar inte ”trashtalk” men det går att få honom ur balans och då kan roliga saker hända, som misstag och koncentrationssvårigheter. Det kan Sverige försöka utnyttja.