Superettan ändrar reglerna – följer efter allsvenskan

STOCKHOLM. Under fredagen anordnade SvFF sitt förbundsmöte och representantskap för 2025.

Då stod det klart att superettan kommer att ha lika många avbytare som allsvenskan och damallsvenskan nästa säsong.

”Superettan bör ha liknande sportsliga och organisatoriska förutsättningar som övriga högsta serier”, stod det i motionen.

Foto: Bildbyrån

Reporter på plats: Emil Annetorp.

Från och med nästa säsong kommer superettan att få ha nio avbytare med sig på matcherna. Detta till skillnad från de sju spelare man har haft under årets säsong.

Från och med nästa säsong kommer man nu tillåtas nio spelare och nio ledare på avbytarbänken under matcherna – precis som i damallsvenskan och allsvenskan.

Förslaget, i form av en motion, röstades igenom på Svenska fotbollförbundets representantskapsmöte under fredagen. Där gick det att läsa följande i motionen:

”1.2 Motion från SEF rörande utökning av spelarförteckning i Superettan SEF har vidare inkommit med en motion i vilken de föreslår att antalet spelare och ledare på spelarförteckningen i Superettan ska utökas på motsvarande sätt som i Allsvenskan och OBOS Damallsvenskan. Förbundsstyrelsen delar uppfattningen att Superettan bör ha liknande sportsliga och organisatoriska förutsättningar som övriga högsta serier. Av remissvaren framgår att en klar majoritet av de svarande tillstyrker motionen. Förbundsstyrelsen föreslår att Representantskapet beslutar att bifalla motionen”.



