Thompson ska bli pappa – ett år efter hans död

I fjol dog den före detta fotbollsspelaren Joe Thompson till följd av cancer.

Nu ska han bli pappa.

”Att kunna föda hans barn är något vackert”, skriver Chantelle Thompson på sociala medier.

Det var i mitten av april förra året som Manchester United meddelade att fotbollsspelaren Joe Thompson, som fostrades i klubbens akademi, hade gått bort i sviterna av en cancerdiagnos.

Thompson blev 36 år gammal och hade tillsammans med sin fru Chantelle förlorat sitt ofödda barn strax före sin bortgång.

Då paret visste att Joe Thompsons liv inte gick att rädda valde man att frysa ner spermier från honom för att en dag kunna ge liv till ett tredje barn. Nu meddelar Chantelle att det snart är dags för det.

Via sina sociala medier berättar hon att Joe Thompson kommer att bli pappa, ett år efter hans död.

”Att föda det här barnet betyder absolut allt för mig. Jag vet att det aldrig kommer att ersätta Joe. Men att kunna föda hans barn är något vackert”, skriver hon enligt Le Parisien.

Joe och Chantelle har sedan tidigare två döttrar tillsammans. Den klubben Thompson spelade flest matcher för under sin karriär var Rochdale AFC.