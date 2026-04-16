Real-presidenten: ”Säsongen har varit en riktig besvikelse”

I går åkte Real Madrid ur Champions League.

Efter matchen tog sig klubbpresidenten Florentino Pérez ner till omklädningsrummet och delade ut ett par väl valda ord.

"En säsong utan troféer på Real Madrid är ett misslyckande. Två är oacceptabelt", ska han ha sagt enligt MatchDay Central.

Efter en 2-1-seger för Bayern München borta mot Real Madrid förra veckan spelades den andra kvartsfinalen i Champions League på tysk mark under gårdagskvällen. Där slutade den första halvleken med ett rejält målkalas, med hela fem mål, som innebar att dubbelmötet var kvitterat.

I den andra akten kom allting att kretsa kring avslutningen, där Eduardo Camavinga drog på sig ett andra gult kort och visades ut och Luis Diaz avgjorde kort därefter.

”En säsong utan troféer på Real Madrid är ett misslyckande. Två är oacceptabelt. Jag uppskattar dagens insats, men säsongen har varit en riktig besvikelse”, sade han enligt MatchDay Central och fortsatte:

”Att spela för Real Madrid är ett privilegium, med stort ansvar. Många av er har inte levt upp till det. Avsluta åtminstone ligan med värdighet”.

I La Liga befinner sig ”Los Blancos” på en andraplats, med nio poäng upp till FC Barcelona.