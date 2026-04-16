Uppgifter: Noel Törnqvist kan ersätta André Onana

Noel Törnqvist har fortsatt inte fått göra debut för Como i Serie A.

Nu kan han vara aktuell för en flytt till Trabzonspor.

Det rapporterar turkiska Takvim.

Redan i somras stod det klart att Noel Törnqvist skulle flytta till Serie A-klubben Como, men först efter den allsvenska säsongen. Med ett SM-guld i bagaget bar sedan flytten av till Lombardiet, där målvakten ännu inte har fått göra sin debut.

Trots det är han nu aktuell för en utlandsflytt.

Lyssnar man till turkiska Takvim, och Fotbollskanalen Headlines, kopplas den förre Mjällby-målvakten ihop med en flytt till Trabzonspor – precis som Häcken-stjärnan Silas Andersen.

Uppgifterna gör gällande att Törnqvist kan ersätta André Onana, som just nu är utlånad från Manchester United, i det fall att man inte lyckas behålla honom. 24-åringen finns åtminstone med på den turkiska klubbens lista över potentiella värvningar under sommaren, skriver Takvim.

Noel Törnqvists kontrakt med Como sträcker sig fram till sommaren 2029.