Svanbäck slog till med första målet för säsongen

Under tisdagskvällen ställdes Helsingborgs IF mot Västerås SK.

Då passade hemmalaget på att ta ledningen tidigt.

Detta efter att Adrian Svanbäck gjort sitt första superettan-mål detta år.

Inför säsongen i superettan 2025 tippades Västerås SK, som trillade ur allsvenskan förra året, att sluta först i serien.



Bakom Kalle Karlssons VSK menade den samlade mediakåren att Kleber Saarenpääs Helsingborgs IF skulle sluta på en andraplats.



Efter tre omgångar har VSK gått obesegrade och står på sju poäng. Sämre har det gått för HIF som endast har vunnit en match och förlorat de andra två.



Under tisdagskvällen ställds lagen mot varandra på Olympia i Helsingborg. Där tog Helsingborg tag i bollen direkt efter avspark och etablerade tryck mot VSK:s mål.



I den femte minuten kom matchens första målchans, till Helsingborg. Detta efter att Oscar Aga mottagit en passning i straffområdet och testat avslut. Det gick i sin tur på Nsabiyumva och ut till hörna.



Med sju minuter på klockan fick Wilhelm Loeper bollen på sin högerkant varpå han drev den framåt straffområdet. Därefter slog han in den i straffområdet där Adrian Svanbäck sög ner bollen på bröstet och sedan dunkade in 1-0 för Helsingborg.



Startelvor:



Helsingborgs IF: Brattberg; Örn, Gudmann, Nilsson, Westerlund – Loeper, Kjellnäs, Gigovic, Svensson – Svanbäck, Aga.



Västerås SK: Bernardini; Abadid, Diagne, Ring, Dixon Bonner, Nsabiyumva, Johansson, Bibout, Warneryd, Vilar, Larsson.