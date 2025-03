Tar från Djurgården – ser succé: ”Rivig och stark”

Östersunds FK har förstärkt truppen på nytt genom att låna från Djurgården.

Kalipha Jawla ansluter till Jämtlansklubben via ett föreningsutvecklande samarbete.

– Det känns jättebra, vi får in en rivig spelartyp som är stark, snabb och målfarlig, säger sportchef Stefan Lundin till FotbollDirekt.

Östersunds FK har tidigare under vintern plockat in Gideon Granström från Djurgårdens IF på lån.

Nu har man även tagit ett annat mycket spännande namn från Blåränderna via ett föreningsutvecklande samarbete.

Precis som FD kunde avslöja häromdagen så har Kalipha Jawla anslutit till Jämtlandsklubben.

– Det känns jättebra, vi får in en rivig spelartyp som är stark, snabb och målfarlig. Precis som du är inne på så har han redan visat det på den här nivån. Han har också gjort det bra under försäsongen i Djurgården, så det känns som en jättebra spelare att få in, säger ÖFK:s sportchef Stefan Lundin till FotbollDirekt.

Jawla spenderade hösten ifjol på Utsiktens BK och noterades då för fyra mål på åtta matcher.

Ett finfint facit och under försäsongen har han även gjort det bra i Djurgården, huruvida han hade kunnat vara redo för spel i allsvenskan redan i år är dock svårt att svara på för Lundin.

– Det är jättesvårt för mig att bedöma i och med att jag inte ser honom i vardagen, men jag tror det här kan vara ett bra steg för honom där han är nu, vara med här och tävla om speltid, för det är en konkurrenssituation även här. Vi har både James och Edgar som han primärt konkurrerar med, så jag tror det här kan vara ett bra och klokt steg.

Ni har såklart varit i dialog med Djurgården, vad ser de för potentiell och vad har ni sett där, hur bra borde han kunna bli?

– Det är såklart svårt att svara på för någon, men det är en spelare som de tror på och som har potential. Får han vara frisk och jobba på och samla på sig erfarenhet så kan det gå fort, i och med att han är i den åldern där det kan hända väldigt mycket. Så det känns som en positiv lösning för vår del och för Djurgården.

ÖFK har nu som sagt plockat två spännande spelare via ett föreningsutvecklande samarbete med Djurgården och Lundin menar på att relationen mellan klubbarna är god.

– Vi har jättebra relation, jag har haft en hel del kontakt med Bosse i det här sedan känner jag Pelle (Olsson) som jag jobbat med tidigare i Sandviken, sen när det gäller sådana här samarbeten så handlar mycket om att det ska vara bra tajming kring behov och så. Vi har haft samarbeten med andra allsvenska klubbar tidigare, men det är mycket tajming. Sen har vi haft en bra dialog och vi är supernöjda med samarbetet och dialogen vi haft.

Ni blev tippade att åka ur superettan under upptaktsträffen, nu har ni fått in en anfallare som gjorde fyra mål på åtta matcher under hösten. Är det den här spelartypen ni sökt i förhoppning att inte hamna där?

– Vi gillar att slå ur underläge så det ska bli skönt att motbevisa mediernas tips, men det är klart att vi har sökt efter en forward ytterligare och det känns jättebra att få in Kalipha där. Jag tror att forwardsuppsättningen vi har kommer att ge oss stora valmöjligheter samt bidra till bra resultat.