TFF efter degraderingen – varslar om uppsägning

Trelleborgs FF åkte ur superettan.

Nu varslar man föreningsanställda om uppsägning.

Foto: Bildbyrån

Trelleborgs FF lyckades inte hålla sig kvar i superettan. Skånelaget trillade ur Sveriges näst högsta serie efter ett kryss mot bottenkonkurrenten Örebro SK.

I samband med att TFF trillade ner meddelar nu styrelsen att anställd personal i föreningen varslats om uppsägning.

”Något som är helt klart är att spel utanför elitfotbollen på herrsidan medför tuffa ekonomiska utmaningar vilket kräver en omorganisation. En konsekvens av denna omorganisation är att samtliga anställda i föreningen igår varslades om uppsägning för att öppna upp för ett nödvändigt förändringsarbete.”, skriver klubben.

Trelleborgs damlag har chansen att ta klivet upp till damallsvenskan när de spelar sista omgången i Elitettan på lördag.