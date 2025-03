Toni Koskela: ”Vi behöver ha in ett par spelare”

I Januari presenterades Toni Koskela som ny huvudtränare för Kalmar FF.

Nu medger finländaren att det saknas ett par spelare i truppen inför premiär i superettan.

– Det jag tycker att vi saknar just nu är ett par alternativ då vi är ganska tunna, säger han till FotbollDirekt.

Efter ett år utan klubb anställdes Toni Koskela av Kalmar FF. Detta i vad som var en process utan några krusiduller.



– Förmodligen som för de flesta. Klubben tog kontakt med mig och vi började diskutera. Det höll på så fram till att beslutet togs men det var en helt normal process nuförtiden skulle jag tro, säger Koskela till FotbollDirekt.

Varför valde du Kalmar och varför tror du att de valde dig?

– Det senare får du nog fråga dem, men för mig handlade det om många saker. Jag har varit i Finland under en lång tid och såklart en kort tid på Cypern som slutade i januari förra året. Det var självklart för mig att jag ville tillbaka till fotbollen men man får också ha andra saker i åtanke. Jag ville ha en plats med stabilitet, även om man behöver vinna flera matcher för att få det som fotbollstränare, men jag ville åtminstone börja med stabilitet för mig och min familj. Det är inte enkelt att flytta med sin familj till ett nytt land och det var en anledning, en annan var fotbollen. Om man inte kan spela för titlar spelar det ingen roll om man är en mittenklubb, slåss om kontraktet eller för att gå upp. Det kan vara fint att starta en ny process och jag hoppas på att vi kan vinna många matcher.



Under vintern har KFF bland annat spelat tre matcher i svenska cupens gruppspel. Där slutade det hela med uttåg efter att man förlorat borta mot Hammarby med uddamålet. Trots det fanns det många saker som Koskela tog med sig från cupspelet.

– Jag tycker att vi utvecklades hela tiden vilket är viktigt då de som utvecklas mest brukar vara de som vinner ligan. Det är viktigt och jag tycker vi är på god väg att sätta den identitet vi vill ha. Det viktigaste för oss nu är att vi måste vara mer konsekventa än vad vi har varit så långt under vintern.

I en av gruppspelsmatcherna ställdes Kalmar mot Division ett-laget FC Stockholm – och förlorade med två mål. Att Rikard Norlings lag visade sig vara en tuff utmaning var ingenting som förvånade Koskela.



– Jag vet inte, det är svårt för mig att säga men jag tycker att de var ett bra lag. De har en meriterad tränare och ett lag med individuellt duktiga spelare. På det sättet var jag inte förvånad och jag vet att det är ett lag som håller superettan-nivå på många sätt. För oss var det ingen bra match.

Att Kalmar FF trillade ur allsvenskan förra året var det inte många som såg komma på fjolårets upptaktsträff. Nu är målet tydlig för klubben som senast spelade i superettan 2003, att ta sig upp till allsvenskan direkt.

– Jag tror att det enda vi vill är att nå uppflyttning direkt. Sedan vet alla att det inte är enkelt att vinna ligan eller att gå upp i stort. Superettan är en väldigt jämn liga på det sättet om man ser till dåtiden men att sikta på någonting annat vore inte ambitiöst nog.

Skulle du säga att din trupp är bra nog för att vinna superettan?

– Det jag tycker att vi saknar just nu är ett par alternativ då vi är ganska tunna. Under säsongen kommer man att ha sjukdom, avstängningar och skador och därför behöver vi ha in ett par spelare för att ha större konkurrens och fler alternativ.

Hur många spelare och på vilka positioner?

– Jag tycker att vi är som tunnast på anfallspositioner.

En sista fråga. Hur taggad är du inför säsongen?

– Om man tänker på den skandinaviska försäsongen måste vi vara glada över att säsongen äntligen börjar, säger Toni Koskela och skrattar.

Kalmar premiärspelar mot Sandviken borta nästa lördag, med avspark 15.00.