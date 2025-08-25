Trelleborg slog Landskrona i derbyt – och tog viktiga poäng

Trelleborgs FF var i stort behov av poäng i derbyt mot Landskrona.

Då fick man till slut med sig alla tre, efter att ha vunnit med uddamålet.

Matchens enda mål gjorde Zean Dalügge.

Foto: Bildbyrån

Målet från Dalügge i den första halvleken blev matchens enda. Detta efter att Bois-spelaren Gustaf Westström stod för en rejäl tabbe i eget straffområde vilket ledde till att Dalügge kunde raka in 1-0 från nära håll.

Segern för Trelleborgs FF gör att man nu har fem poäng upp till Östersunds FK på säker mark. Landskrona Bois befinner sig i sin tur på en niondeplats.

Trelleborg har en seger, en oavgjord och tre förluster på de senaste fem matcherna, medan Landskrona har två vinster, en oavgjord och två förluster. Det här var Trelleborgs tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Landskronas femte uddamålsförlust.

I nästa omgång möter Trelleborgs FF IK Brage borta på Borlänge Energi Arena, söndag 31 augusti 15.00. Landskrona spelar hemma mot GIF Sundsvall lördag 30 augusti 15.00.