Tufegdzic om Coulibalys ilska: ”Han har bett om ursäkt”

Souleymane Coulibaly tappade humöret mot domare Rinon Hasani i mötet mellan IFK Värnamo och Varbergs BoIS.

Efter matchen riktade tränaren Srdjan Tufegdzic skarp kritik mot sin spelare.

– Jag hoppas att han aldrig gör så igen, säger han till VN.

Det var i den andra halvleken mellan IFK Värnamo och Varbergs Bois som dramatiken tog fart på allvar.

Bara några minuter efter att Hugo Andersson reducerat för IFK Värnamo blev lagkamraten Souleymane Coulibaly utvisad.

Backen gick hårt in i en duell och varnades av domaren Rinon Hasani. Beslutet gjorde Coulibaly rasande.

Försvararen stormade fram mot domaren och ställde sig bara centimeter från Hasanis ansikte, vilket ledde till ytterligare ett gult kort och därmed rött. Lagkamrater försökte snabbt föra bort Coulibaly, som till en början gjorde motstånd och ville slita sig loss.

Efter matchen var Värnamo-tränaren Srdjan Tufegdzic tydlig med sin syn på situationen.

– Han ska inte göra på det sättet och han har bett om ursäkt till laget. Jag hoppas att han aldrig gör så igen, säger han till VN.