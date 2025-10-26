Tungt för ÖSK – föll mot Landskrona

Örebro SK slåss i botten av superettan.

Några nya poäng inkasserades inte idag.

Detta då man förlorade med 2–1 mot Landskrona Bois.

Foto: Bildbyrån

I och med Trelleborgs kryss mot Falkenbergs FF hade Örebro SK chansen att ta över kvalplatsen.

Den chansen tog inte ÖSK.

Hemmalaget hamnade tidigt i underläge mot Landskrona Bois, detta då Xavier Odhiambo nätade redan i den tredje minuten.

Ledningen stod sig till den 37:e minuten när Kalle Holmberg kvitterade för hemmalaget, 1–1 var också ställningen i paus.

I den 56:e minuten återtog dock Landskrona ledningen, även denna gång var det Xavier Odhiambo som nätade.

2–1 blev även slutresultatet och Örebro SK har fortsatt tre poäng upp till kvalplats.