Tungt för ÖSK – föll mot Landskrona
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Örebro SK slåss i botten av superettan.
Några nya poäng inkasserades inte idag.
Detta då man förlorade med 2–1 mot Landskrona Bois.
I och med Trelleborgs kryss mot Falkenbergs FF hade Örebro SK chansen att ta över kvalplatsen.
Den chansen tog inte ÖSK.
Hemmalaget hamnade tidigt i underläge mot Landskrona Bois, detta då Xavier Odhiambo nätade redan i den tredje minuten.
Ledningen stod sig till den 37:e minuten när Kalle Holmberg kvitterade för hemmalaget, 1–1 var också ställningen i paus.
I den 56:e minuten återtog dock Landskrona ledningen, även denna gång var det Xavier Odhiambo som nätade.
2–1 blev även slutresultatet och Örebro SK har fortsatt tre poäng upp till kvalplats.
Den här artikeln handlar om: