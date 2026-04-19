Uppgifter: Edi Sylisufaj petades efter bråk med lagkamrat

Foto: Bildbyrån

Efter en lång och jobbig korsbandsskada gjorde Edi Sylisufaj, 26, comeback för Landskrona Bois i matchen mot Falkenberg förra helgen.

När Bois tog emot nykomlingen Ljungskile under lördagen saknades anfallaren i truppen.

Enligt tränaren Robin Asterhed ska petningen ha berott på hur spelarens träningsvecka varit. Lyssnar man till Skånesport grundar sig det delvis i något annat.

De skriver nämligen att Sylisufaj ska ha hamnat i handgemäng med lagkamraten Maximilian Milosevic under veckan. Däremot fanns Milosevic med i den trupp som besegrade LSK med uddamålet.

Kring det väljer Asterhed att svara fåordigt när Fotbollskanalen når honom.

”Jag har ingen kommentar till den uppgiften”, skriver han.

Däremot är Sylisufaj aktuell för spel i nästa match mot IFK Norrköping.

”Edi är aktuell för nästa match”, förklarar Asterhed.