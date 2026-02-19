Uppgifter: Fransson blir kvar i IFK Norrköping

Alexander Fransson ser ut att bli kvar i IFK Norrköping.

Enligt NT-sporten är parterna överens om ett nytt kontrakt.

Foto: Bildbyrån



Alexander Fransson återvände till IFK Norrköping i mars förra året. Nu uppger NT-sporten att mittfältaren och klubben har nått en överenskommelse om en förlängning.

31-åringen stod för ett mål på 27 allsvenska matcher under den gångna säsongen, varav 18 från start.



Hans tidigare avtal löpte ut vid årsskiftet, och klubben har öppet deklarerat att man velat behålla honom.

Nu ser fallet ut att bli så och IFK Norrköping väntas bekräfta det nya kontraktet inom kort.

Klubben degraderades från allsvenskan i höstas och spelar den kommande säsongen i Superettan.