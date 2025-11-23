Uppgifter: Helsingborg i kontakt med SJK om Stevie Grieve

Helsingborgs IF är i kontakt med SJK om deras huvudtränare Stevie Grieve, uppger flera källor till Expressen.

38-åringen är favorit att ta över superettan-klubben inför nästa säsong.

Foto: Bildbyrån



Efter att Helsingborgs IF och Kleber Saarenpää i samförstånd brutit kontraktet efter superettans sista omgång har klubben varit på jakt efter en ny huvudtränare.

Saarenpää blev kort därefter klar för Al-Wasl i Förenade Arabemiraten.

Enligt Expressen har Helsingborg nu kontaktat SJK Seinäjoki för att få tillstånd att tala med deras tränare Stevie Grieve om rollen som huvudtränare. Flera källor uppger att 38-åringen är favorit och att parterna förväntas komma överens.

Grieve tog över SJK i maj 2024 efter att tidigare ha varit assisterande tränare i klubben.

Under sin första säsong ledde han laget till Europakval, och den här säsongen slutade SJK på femteplats i den finska högstaligan.