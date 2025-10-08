Uppgifter: ÖFK:s beslut – sparkar Livani
Östersunds FK har valt att sparka Kiarash Livani.
Detta rapporterar Expressen.
Östersunds FK slåss för sin överlevnad i superettan och nyligen kom uppgifter om att klubben överväger att sparka huvudtränaren Kiarash Livani.
Efter helgens 6–1-förlust mot Västerås SK så ser klubben nu ut att ha bestämt sig.
Expressen uppger denna onsdag klubben bestämt sig för att avskeda 31-åringen.
Beslutet förväntas bli officiellt under landslagsuppehållet enligt tidningen.
I skrivande stund ligger Östersunds FK på säker mark i superettan, dock bara två poäng före Utsiktens BK på kvalplats.
