Uppgifter: ÖFK:s beslut – sparkar Livani

Östersunds FK har valt att sparka Kiarash Livani.

Detta rapporterar Expressen.

Foto: Bildbyrån

Östersunds FK slåss för sin överlevnad i superettan och nyligen kom uppgifter om att klubben överväger att sparka huvudtränaren Kiarash Livani.

Efter helgens 6–1-förlust mot Västerås SK så ser klubben nu ut att ha bestämt sig.

Expressen uppger denna onsdag klubben bestämt sig för att avskeda 31-åringen.

Beslutet förväntas bli officiellt under landslagsuppehållet enligt tidningen.

I skrivande stund ligger Östersunds FK på säker mark i superettan, dock bara två poäng före Utsiktens BK på kvalplats.